〔韩国汇市〕韩元兑美元走软,财长此前扬言干预遏制韩元涨势

全球金市：金价持于三个半月高位附近，关注特朗普经济政策讲话
0034 GMT，现货金基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。
路透首尔11月21日电---韩元兑美元KRW=周三下跌,因投资者在建立韩元多仓方面犹豫,此前韩国企划财政部长官朴宰完警告可能采取监管行动来遏制韩元的快速升值.
韩元兑美元KRW=KFTC在本地市场收报1,083.2,周二收盘价为1,082.2.
韩国企划财政部长官朴宰完周三在一周政策会议上称,韩国需要仔细研究近期韩元KRW=的波动走势,若有必要将采取行动稳定汇价.[ID:nSB2109089]
0034 GMT，现货金基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 2/28 沪 大千生态 732955 2,175 *15.26 *22.97 德邦证券 3/2 2/28 深 道道全 002852 2,500 *47.30 *22.99 中信建投 3/2 3/1 沪 康隆达 732665 2,500 -- -- 中信建投 3/3 3/1 沪 拉芳家化 732630 4,360 -- -- 广发证券 3/3 3/1 深 光库科技 300620 2,200 -- -- 安信证
--据悉，2017年中国工信部将加快5G等重点频率的规划进度，包括提出5G在6GHz以下频段规划方案、做好5G技术试验毫米波段用频协调。目前，6GHz以下频段已经被明确为中国5G发展的先行军。