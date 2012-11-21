〔韩国汇市〕韩元兑美元走软,财长此前扬言干预遏制韩元涨势

路透首尔11月21日电---韩元兑美元KRW=周三下跌,因投资者在建立韩元多仓方面犹豫,此前韩国企划财政部长官朴宰完警告可能采取监管行动来遏制韩元的快速升值.

韩元兑美元KRW=KFTC在本地市场收报1,083.2,周二收盘价为1,082.2.

韩国企划财政部长官朴宰完周三在一周政策会议上称,韩国需要仔细研究近期韩元KRW=的波动走势,若有必要将采取行动稳定汇价.[ID:nSB2109089]