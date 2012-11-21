〔标题新闻〕俄罗斯农业部副部长称,预计2012/13作物年度该国谷物出口或达到1,550万吨

国泰君安期货：大连焦炭期货市场情绪回暖，建议空单离场观望
近期，焦炭期货走势较为强劲，1705合约站稳1600元/吨的重要关口。从现货市场来看，上游进口焦煤价格出现企稳迹象，下游钢材市场表现良好，终端好转带动钢厂对燃料的采购积极性。
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近期，焦炭期货走势较为强劲，1705合约站稳1600元/吨的重要关口。从现货市场来看，上游进口焦煤价格出现企稳迹象，下游钢材市场表现良好，终端好转带动钢厂对燃料的采购积极性。
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--据悉，2017年中国工信部将加快5G等重点频率的规划进度，包括提出5G在6GHz以下频段规划方案、做好5G技术试验毫米波段用频协调。目前，6GHz以下频段已经被明确为中国5G发展的先行军。