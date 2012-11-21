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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 15:37 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶受日圆走弱推动小涨,但成交清淡限制涨幅

路透东京11月21日电---东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三小涨,受助于日圆走弱.交易商称,日圆下跌激励了投机性买盘.

但交易商表示,成交清淡,且市场担心中国需求疲弱,使涨幅受限.

TOCOM指标期胶4月合约JRUc6上涨0.7日圆,结算价报每公斤256.7日圆.

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