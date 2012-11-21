〔金属期市〕期铜价格因美国财政悬崖忧虑下滑

全球金市：金价持于三个半月高位附近，关注特朗普经济政策讲话
0034 GMT，现货金基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。
路透新加坡11月21日电---伦敦期铜周三连续第二天下滑,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克发出警告,再度令市场担心美国财政危机.此外本周全球制造业数据出炉前,交易商选择作壁上观.
不过,迹象显示中国经济复苏开始稳固,人们预期中国需求或将改善,铜价可能因此受到支撑.
"未来四个月中国经济的表现看来好过四个月前."AME分析师Matt Fusarelli表示.
0034 GMT，现货金基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。
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--据悉，2017年中国工信部将加快5G等重点频率的规划进度，包括提出5G在6GHz以下频段规划方案、做好5G技术试验毫米波段用频协调。目前，6GHz以下频段已经被明确为中国5G发展的先行军。