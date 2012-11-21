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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 15:47 BJT

〔金属期市〕期铜价格因美国财政悬崖忧虑下滑

路透新加坡11月21日电---伦敦期铜周三连续第二天下滑,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克发出警告,再度令市场担心美国财政危机.此外本周全球制造业数据出炉前,交易商选择作壁上观.

不过,迹象显示中国经济复苏开始稳固,人们预期中国需求或将改善,铜价可能因此受到支撑.

"未来四个月中国经济的表现看来好过四个月前."AME分析师Matt Fusarelli表示.

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