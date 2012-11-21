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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 17:08 BJT

〔背景资料〕中共十八大以后主要高层官员职位调动一览

路透北京11月21日电---中共十八大确定了高层人士布局后,主要官员的职位更迭开始紧锣密鼓地进行.以下为路透整理的中共十八大以后主要高层人事变动一览:

职位 新任 前任

* 中央宣传部部长 刘奇葆 刘云山

* 四川省委书记 王东明 刘奇葆

中央政法委书记 孟建柱 周永康

中央组织部部长 赵乐际 李源潮

上海市委书记 韩正 俞正声

天津市委书记 孙春兰 张高丽

重庆市委书记 孙政才 张德江

注: *表示最新公布的职位变动.

欲查看中国新一届25人中共中央政治局委员的背景,请点选〔背景资料〕[ID:nSB2100227]

于11月14日闭幕的中国共产党第十八次全国代表大会,选出了25位中央政治局委员,其中习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽七人当选为中央政治局常委.(完)

欲浏览更多中国高层人事变动相关稿件,请点选[CN-POL-JOB-CMN]

--整理 沈燕; 审校 屈桂娟

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