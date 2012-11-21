〔背景资料〕中共十八大以后主要高层官员职位调动一览

全球金市：金价持于三个半月高位附近，关注特朗普经济政策讲话
0034 GMT，现货金基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。
路透北京11月21日电---中共十八大确定了高层人士布局后,主要官员的职位更迭开始紧锣密鼓地进行.以下为路透整理的中共十八大以后主要高层人事变动一览:
职位 新任 前任
* 中央宣传部部长 刘奇葆 刘云山
* 四川省委书记 王东明 刘奇葆
中央政法委书记 孟建柱 周永康
中央组织部部长 赵乐际 李源潮
上海市委书记 韩正 俞正声
天津市委书记 孙春兰 张高丽
重庆市委书记 孙政才 张德江
注: *表示最新公布的职位变动.
欲查看中国新一届25人中共中央政治局委员的背景,请点选〔背景资料〕[ID:nSB2100227]
于11月14日闭幕的中国共产党第十八次全国代表大会,选出了25位中央政治局委员,其中习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽七人当选为中央政治局常委.(完)
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--整理 沈燕; 审校 屈桂娟
0034 GMT，现货金基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。
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--据悉，2017年中国工信部将加快5G等重点频率的规划进度，包括提出5G在6GHz以下频段规划方案、做好5G技术试验毫米波段用频协调。目前，6GHz以下频段已经被明确为中国5G发展的先行军。