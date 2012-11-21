〔东京汇市〕美元兑日圆升至七个半月高点,日本10月出口表现不佳

国泰君安期货：大连焦炭期货市场情绪回暖，建议空单离场观望
近期，焦炭期货走势较为强劲，1705合约站稳1600元/吨的重要关口。从现货市场来看，上游进口焦煤价格出现企稳迹象，下游钢材市场表现良好，终端好转带动钢厂对燃料的采购积极性。
路透11月21日电---美元兑日圆周三延续涨势并触及七个半月高位,此前日本10月出口连续第五个月下跌,加重该国经济衰退忧虑,并提升对新一轮货币宽松政策的预期.
美元/日圆JPY=涨至82.12日圆,为4月初迄今高点.(完)
--编译 洪曦;审校 隋芬
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近期，焦炭期货走势较为强劲，1705合约站稳1600元/吨的重要关口。从现货市场来看，上游进口焦煤价格出现企稳迹象，下游钢材市场表现良好，终端好转带动钢厂对燃料的采购积极性。
0034 GMT，现货金基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。
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