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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 16:08 BJT

〔东京汇市〕美元兑日圆升至七个半月高点,日本10月出口表现不佳

路透11月21日电---美元兑日圆周三延续涨势并触及七个半月高位,此前日本10月出口连续第五个月下跌,加重该国经济衰退忧虑,并提升对新一轮货币宽松政策的预期.

美元/日圆JPY=涨至82.12日圆,为4月初迄今高点.(完)

--编译 洪曦;审校 隋芬

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