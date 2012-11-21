〔中国债市〕利率互换中长端稍升,交投清淡待数据对经济预期予以印证

路透北京11月21日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周三整体交投清淡,短端持稳中长端稍有上行.11月汇丰PMI初值将于周四揭开面纱,交易人士称,若该数据向好,将进一步巩固市场对国内经济企稳回升的预期,致IRS曲线短期走低理由缺乏想象空间.

交易人士并称,距年底时点渐行渐近,部分机构对年关前资金面状况持谨慎态度,这个因素也可能限制下一步IRS下探幅度.

近日,以国债为代表的利率债渐现暖意,与IRS稍有背离.不过伴随机构对海外环境预期的不断调整,自昨日尾盘起,现券市场止盈盘有所溢出.受访交易员就此表示,若国内经济向好迹象再获确立,料为现券与IRS收益率上行均提供支撑.

"今天市场比较冷清,也就刚刚IRS中长端这边有一点动."上海一银行交易员称.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.3550/3.4575 3.2330/3.3260 3.3400/3.4340 3.4300/3.5300 3.4075/3.6850

周二 3.2767/3.4000 3.2007/3.2921 3.3057/3.4000 3.4200/3.5157 3.3840/3.7140

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变动 0.0783/0.0575 0.0323/0.0339 0.0343/0.0340 0.0100/0.0143 0.0235/-0.0290

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年10月人民币IRS成交的名义本金总额为2,534.87亿元,较9月的2,784.60亿元续降近一成.(完)