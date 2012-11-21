〔中国债市〕利率互换中长端稍升,交投清淡待数据对经济预期予以印证

全球金市：金价持于三个半月高位附近，关注特朗普经济政策讲话
0034 GMT，现货金基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。
路透北京11月21日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周三整体交投清淡,短端持稳中长端稍有上行.11月汇丰PMI初值将于周四揭开面纱,交易人士称,若该数据向好,将进一步巩固市场对国内经济企稳回升的预期,致IRS曲线短期走低理由缺乏想象空间.
交易人士并称,距年底时点渐行渐近,部分机构对年关前资金面状况持谨慎态度,这个因素也可能限制下一步IRS下探幅度.
近日,以国债为代表的利率债渐现暖意,与IRS稍有背离.不过伴随机构对海外环境预期的不断调整,自昨日尾盘起,现券市场止盈盘有所溢出.受访交易员就此表示,若国内经济向好迹象再获确立,料为现券与IRS收益率上行均提供支撑.
"今天市场比较冷清,也就刚刚IRS中长端这边有一点动."上海一银行交易员称.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 3.3550/3.4575 3.2330/3.3260 3.3400/3.4340 3.4300/3.5300 3.4075/3.6850
周二 3.2767/3.4000 3.2007/3.2921 3.3057/3.4000 3.4200/3.5157 3.3840/3.7140
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变动 0.0783/0.0575 0.0323/0.0339 0.0343/0.0340 0.0100/0.0143 0.0235/-0.0290
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年10月人民币IRS成交的名义本金总额为2,534.87亿元,较9月的2,784.60亿元续降近一成.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
0034 GMT，现货金基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 2/28 沪 大千生态 732955 2,175 *15.26 *22.97 德邦证券 3/2 2/28 深 道道全 002852 2,500 *47.30 *22.99 中信建投 3/2 3/1 沪 康隆达 732665 2,500 -- -- 中信建投 3/3 3/1 沪 拉芳家化 732630 4,360 -- -- 广发证券 3/3 3/1 深 光库科技 300620 2,200 -- -- 安信证
--据悉，2017年中国工信部将加快5G等重点频率的规划进度，包括提出5G在6GHz以下频段规划方案、做好5G技术试验毫米波段用频协调。目前，6GHz以下频段已经被明确为中国5G发展的先行军。