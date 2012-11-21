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市场报道 | 2012年 11月 21日 星期三 16:34 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎买单在0.9400-10和0.9380

0821GMT * 美元/瑞郎卖单在0.9460,0.9480和0.9500 * 欧元/瑞郎买单在1.2030-35,卖单从1.2065到1.2070上方 * 澳元/美元买单在1.0340、1.0325-30、1.0315和1.0300 * 1.0400-10和1.0430挂有卖单.今日有行权价在1.0300的期权到期(完) --编译 洪曦;审校 艾茂林 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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