《汇市简讯》美元/瑞郎买单在0.9400-10和0.9380

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月27日
--据悉，2017年中国工信部将加快5G等重点频率的规划进度，包括提出5G在6GHz以下频段规划方案、做好5G技术试验毫米波段用频协调。目前，6GHz以下频段已经被明确为中国5G发展的先行军。
0821GMT * 美元/瑞郎卖单在0.9460,0.9480和0.9500 * 欧元/瑞郎买单在1.2030-35,卖单从1.2065到1.2070上方 * 澳元/美元买单在1.0340、1.0325-30、1.0315和1.0300 * 1.0400-10和1.0430挂有卖单.今日有行权价在1.0300的期权到期(完) --编译 洪曦;审校 艾茂林 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
--据悉，2017年中国工信部将加快5G等重点频率的规划进度，包括提出5G在6GHz以下频段规划方案、做好5G技术试验毫米波段用频协调。目前，6GHz以下频段已经被明确为中国5G发展的先行军。
港股下周一期指结算，好友暂缓脚步。恒指昨收报23,965，跌0.6 %；国指收报10,418，跌1%。大市成交额804亿港元。
* 英镑承压，因苏格兰可能进行独立公投 * 法国选战继续施压欧元 * 投机客增持美元多头--IMM数据 路透东京2月27日 - 美元周一在亚洲市场走高，兑日圆脱离两周低点，但走势仍然迟滞。投资者等待美国总统特朗普本周发表讲话，以从中获得税改的线索。 特朗普周二将在国会发表首次重要的政策讲话，预计会包括关于基础设施支出与税改计划的一些细节。有些市场参与者担心，如果缺乏细节，可能让投资者感到失望并损及美元。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 美元兑日圆 上涨0.1%至112.04日圆，周五曾一度跌至111.925，为2月9日以来首次跌破112关口。 欧元兑美元 日内持稳报1.0562美元，对法国大选的担忧继续拖累欧元。虽然当前民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒