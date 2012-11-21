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市场报道 | 2012年 11月 21日 星期三 16:31 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元走低,受累国际贷款人未能就金援希腊达成协议

路透苏黎世11月21日电---瑞郎兑美元周三跟随欧元走弱,此前希腊的国际贷款人未能就金援希腊达成协议.

希腊的国际借款方连续第二周无法就如何让希腊债务降至可持续的水平达成共识,将在六日之后展开第三回合讨论如何解决这最棘手的问题.[ID:nST0578053]

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