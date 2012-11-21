〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元走低,受累国际贷款人未能就金援希腊达成协议

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月27日
--据悉，2017年中国工信部将加快5G等重点频率的规划进度，包括提出5G在6GHz以下频段规划方案、做好5G技术试验毫米波段用频协调。目前，6GHz以下频段已经被明确为中国5G发展的先行军。
路透苏黎世11月21日电---瑞郎兑美元周三跟随欧元走弱,此前希腊的国际贷款人未能就金援希腊达成协议.
希腊的国际借款方连续第二周无法就如何让希腊债务降至可持续的水平达成共识,将在六日之后展开第三回合讨论如何解决这最棘手的问题.[ID:nST0578053]
--据悉，2017年中国工信部将加快5G等重点频率的规划进度，包括提出5G在6GHz以下频段规划方案、做好5G技术试验毫米波段用频协调。目前，6GHz以下频段已经被明确为中国5G发展的先行军。
港股下周一期指结算，好友暂缓脚步。恒指昨收报23,965，跌0.6 %；国指收报10,418，跌1%。大市成交额804亿港元。
* 英镑承压，因苏格兰可能进行独立公投 * 法国选战继续施压欧元 * 投机客增持美元多头--IMM数据 路透东京2月27日 - 美元周一在亚洲市场走高，兑日圆脱离两周低点，但走势仍然迟滞。投资者等待美国总统特朗普本周发表讲话，以从中获得税改的线索。 特朗普周二将在国会发表首次重要的政策讲话，预计会包括关于基础设施支出与税改计划的一些细节。有些市场参与者担心，如果缺乏细节，可能让投资者感到失望并损及美元。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 美元兑日圆 上涨0.1%至112.04日圆，周五曾一度跌至111.925，为2月9日以来首次跌破112关口。 欧元兑美元 日内持稳报1.0562美元，对法国大选的担忧继续拖累欧元。虽然当前民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒