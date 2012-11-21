调查:大多数希腊人希望留在欧元区,反对节支

美国财政：特朗普预算计划不会削减社会福利支出--财长努钦
路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。
(本文由路透中文网编译提供)
路透雅典11月20日电---周二公布的一个调查显示，大多数希腊人希望希腊留在欧元区，但是不认同希腊政府处理债务危机的方式。
这是希腊6月17日大选后由GPO调查机构进行的首次此类调查。
11月15-17日期间，1,200名受访者中约63%希望希腊留在欧元区，尽管他们需要作出相应的牺牲。不认同政府处理危机方式的受访者比例与此相当。
这一为MEGA TV电视台进行的调查表明，如果大选现在进行，反对苛刻节支措施的左翼激进联盟党（Syriza）将以22.3%的支持率获胜，而目前的执政党新民主党只会获得20.1%选票。
大选过后，上述两个党派的支持率都下降。大选时两党的支持率分别为29.6%和26.9%。
极右政党Golden Dawn支持率上升，因公众对政坛丑闻、节支措施和非法移民不满。调查显示，Golden Dawn的支持率为10.3%，排名第三，高于大选时的6.9%。
过半的受访者表示收入下降，处境艰难。约78%的受访者认为削减工资和养老金、增加税收和解雇公共部门职员不会帮助经济企稳。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/28 日本 标售两年期公债 3/1 德国 标售10年期联邦债券 3/2 英国 标售2022年到期、票息½%的公债 3/2 日本 标售三个月期贴现国库券 3/2 日本 标售10年期公债 3/2 西班牙 标售债券 3/2 法国
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。