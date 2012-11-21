〔中国政治〕新晋中央政治局委员刘奇葆接替刘云山兼任中央宣传部部长

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月27日

--据悉，2017年中国工信部将加快5G等重点频率的规划进度，包括提出5G在6GHz以下频段规划方案、做好5G技术试验毫米波段用频协调。目前，6GHz以下频段已经被明确为中国5G发展的先行军。