〔中国政治〕新晋中央政治局委员刘奇葆接替刘云山兼任中央宣传部部长

全球金市：金价持于三个半月高位附近，关注特朗普经济政策讲话
0034 GMT，现货金基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。
路透北京11月21日电---中共十八大确定了高层人士大局后,高层人事变动持续进行.中共中央周三宣布刘奇葆接替刘云山兼任中央宣传部部长.
新华社报导,刘奇葆兼任中央宣传部部长,不再兼任四川省委书记、常委、 委员职务;王东明任四川省委委员、常委、书记.
同时宣布孙春兰同志不再兼任福建省委书记、常委、委员职务.
于11月14日闭幕的中国共产党第十八次全国代表大会,选出习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽七人为中央政治局常委,并选出了25位中央政治局委员.
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--发稿 沈燕; 审校 杨淑祯
0034 GMT，现货金基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。
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--据悉，2017年中国工信部将加快5G等重点频率的规划进度，包括提出5G在6GHz以下频段规划方案、做好5G技术试验毫米波段用频协调。目前，6GHz以下频段已经被明确为中国5G发展的先行军。