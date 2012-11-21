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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 17:00 BJT

〔中国政治〕新晋中央政治局委员刘奇葆接替刘云山兼任中央宣传部部长

路透北京11月21日电---中共十八大确定了高层人士大局后,高层人事变动持续进行.中共中央周三宣布刘奇葆接替刘云山兼任中央宣传部部长.

新华社报导,刘奇葆兼任中央宣传部部长,不再兼任四川省委书记、常委、 委员职务;王东明任四川省委委员、常委、书记.

同时宣布孙春兰同志不再兼任福建省委书记、常委、委员职务.

于11月14日闭幕的中国共产党第十八次全国代表大会,选出习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽七人为中央政治局常委,并选出了25位中央政治局委员.

欲查看中共十八大以后主要高层官员职位调动一览,以及中国新一届25人中共中央政治局委员的背景,请分别点选[ID:nSB2110433][ID:nSB2100227](完)

欲浏览更多中国高层人事变动相关稿件,请点选[CN-POL-JOB-CMN]

--发稿 沈燕; 审校 杨淑祯

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