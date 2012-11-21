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债券 | 2012年 11月 21日 星期三 17:22 BJT

〔西班牙经济〕央行总裁称景气仍无复苏迹象,今明年减赤目标存在风险

路透马德里11月21日电---西班牙央行总裁周三警告称,该国未来数季经济前景并不乐观,令今明两年的赤字削减目标存在风险.

央行总裁Luis Maria Linde称,欧洲央行(ECB)的货币政策只能为欧元区赢得时间,而欧元区必须解决根本问题.(完)

--编译 田建华;审校 张明钧

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