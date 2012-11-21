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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 17:10 BJT

〔全球金市〕现货金因美元走坚而微跌,希腊贷款人未能达成债务协议

路透新加坡11月21日电---金价周三微跌,因希腊贷款人未能达成债务协议推高了美元,不过金市人气仍受各国央行将继续出台货币宽松举措的预期支撑.

自美国总统奥巴马赢得连任鼓舞金市买家后,金价过去两周一直交投于每盎司1,700至1,740美元区间.金市买家预计宽松政策将延续,从而使黄金持续拥有对冲通胀的魅力.

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