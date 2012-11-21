〔路透基点〕江苏中达新材料将申请破产--RLPC

路透香港11月21日电---汤森路透旗下基点报导,负债累累的软塑材料制造商江苏中达新材料集团周三宣布,公司将申请破产,因无法偿还2008年的一笔近20.3亿元人民币(3.26亿美元)的银团贷款.

该公司称,其债权人已原则上同意破产重组以偿还债务.中达新材料母公司为申达集团.

中达新材料称,作为申请破产的条件,申达集团和其子公司将按照之前设定的比例偿还上述资金的一部分.

该公司称,如有必要,债权人将与借款人就进一步再融资事宜进行单独协商.其还称,破产程序实施后,所有的债权人应放弃对所有债务人和担保人的追索权利.

中达新材料称,在江苏省政府的主持下,9月27日各方通过会议达成原则协议.

周三江苏中达新材料的股票恢复交易,自9月28日以后一直停牌.

如此前报导的那样,中达新材料无力偿还2008年的20.3亿元人民币融资中三年期贷款部分的7.57亿元人民币.该部分贷款于2011年4月到期.

这笔20.3亿元人民币的融资有22家银行参与,其中分为12.8亿元人民币的五年期固定资产贷款,以及7.57亿元人民币的三年期信贷作为流动资本,贷款利率为当时中国人民银行基准利率的90%.五年期贷款有一年的宽限期,之后每季不等额还款.

该公司9月时曾表示,五年期贷款余额尚有10.7亿元人民币,将于2013年4月27日到期.

如同先前报导,这笔20.3亿元人民币的贷款是57.12亿元人民币五年期融资的一部分,由中国农业银行江苏分行及中国建设银行江苏分行在2008年主办,是为江苏中达母公司上海申达集团安排的贷款.当地媒体报导指出,有19家金融机构的共36个分行参与这次交易.根据一银行界消息人士说法,该笔贷款被细分为四笔融资,分别供申达旗下的软塑材料、化学工程、地产及金融产业的19家子公司使用.

该名消息人士表示,这笔巨额贷款目的是为债台高筑的申达集团提供再融资;申达集团先前提供担保的江苏太平洋建设集团未能偿还多笔贷款,且资金链断裂.

9月4日时,中达新材料解除了证交所的下市风险警告,公司股票也从特别处理股(ST)回归一般股票.该公司在2009年及2010年连续录得年度净损,于2011年4月26日接获下市警告.

根据该公司第三季财报,其总资产25.5亿元人民币,总债务22.15亿元人民币,其预计2012年将录亏.

周三的声明未提及中达新材料如何偿还持股子公司成都中达软塑新材料有限公司的2.57亿元人民币双轨银团贷款未偿还余额的1.212亿元人民币.

根据公司公告,成都中达的该项贷款分为1.67亿元人民币五年期固定资产贷款以及9,000万元人民币的三年期流动资产贷款.五年期固定资产贷款部分中尚有3,250万元人民币未到期,到期日为2014年7月18日.三年期流动资产贷款部分中有8,870万元人民币未到期,到期日为2015年7月18日.(完)