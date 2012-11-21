〔中国债市〕现券收益率继续上探,机构看好明日公布的汇丰PMI数据

路透北京11月21日电--中国银行间债市周三现券收益率继续上探.市场人士表示,五年续发国债需求弱于预期,加之机构预估明日将公布的汇丰(HSBC)中国11月制造业采购经理人指数(PMI)将持续反弹,令现券承压.

市场人士并预计,外围风险偏好反反复复,国内指标更为关键,料短期内现券将呈现震荡格局.

周四上午汇丰将公布中国11月制造业PMICNPMIF=ECI初值.而10月初终值反弹,并创下八个月来高位,预示经济稳步恢复.

"现券收益率有往上,五年(续发)国债结果比二级要高,带出了一些抛盘;股市下午拉飙,短期数据应该是不错,"上海一外资银行交易员称.

该交易员进一步指出,无论是美国财政悬崖,还是欧债危机,外围市场的风险情绪受其影响难免有反复;但是,国内的经济趋势是最主要的,依照当前的情况判断,年内现券收益率窄幅震荡中曲线趋陡峭的可能性更大一些.

上海一大型券商投资经理亦预计,现券总体将呈现震荡走势.高票息信用债在较多需求盘的支撑下,走暖的势头仍在,但料其收益率下行的空间也不会太大了,买入时需要"挑挑拣拣".

财政部周三续发今年第14期五年固息国债,中标收益率贴近二级市场,不过需求情况稍弱于此前预期,或因该期限国债收益水平一般,机构交易户参与力度有限.[ID:nSB2109447]

沪综指.SSEC周三收升逾1%,创下近三周来最大单日涨幅.[.SSCN]亚洲股市则下跌,因欧元区官员未能在纾困希腊方面达成协议后,投资人重新聚焦欧元区债务危机,而美联储(FED)主席贝南克也强调了美国财政危机的危险性.[ID:nST0577991]

剩余期限约4.24年的固息国债120003券最新报价对应收益率CN120003=CFXM为3.1350%/3.1251%,上日尾盘为3.1150%/3.1050%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.3110 3.2033

上日 2.2543 3.3464

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9327/2.8773

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8940/2.8340

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3522/3.2822(完)

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