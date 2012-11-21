《中国企业债发行日程表》--11月21日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ======================================================================================== *黔西南州宏升 14 7 6.99% AA 11/22-11/28 国开证券 资本营运公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 成都高新投资集团 7 7 6.28% AA+ 11/20-11/22 中信建投 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 营口沿海 16 7 7.08% AA 11/16-11/22 国泰君安 开发建设公司 广州证券 ======================================================================================== 江苏张家港经济 10 7 6.98% AA 11/16-11/22 中银国际 开发区实业总公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 潍坊东兴建设 13 7 6.88% AA 11/20-11/22 齐鲁证券 发展有限公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) 德邦证券 ======================================================================================== 贵阳市工业投资集团 17 7 簿记建档区间6.30%-6.80% AA 11/19-11/23 银河证券 (第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ======================================================================================== 伊犁国资 12 6 6.70% AA 11/19-11/23 信达证券 (第3-6年每年末偿还25%本金) ======================================================================================== 河南铁路投资公司 28 10 前七年6.38% AA+ 11/19-11/23 中原证券 (第七年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) 国开证券 ======================================================================================== 启东国资 15 10 簿记建档区间7.30%-8.00% AA 11/20-11/23 中信建投 ======================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 曹巍浩; 审校 张喜良 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》