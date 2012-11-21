《中国企业债发行日程表》--11月21日

全球金市：金价持于三个半月高位附近，关注特朗普经济政策讲话
0034 GMT，现货金基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ======================================================================================== *黔西南州宏升 14 7 6.99% AA 11/22-11/28 国开证券 资本营运公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 成都高新投资集团 7 7 6.28% AA+ 11/20-11/22 中信建投 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 营口沿海 16 7 7.08% AA 11/16-11/22 国泰君安 开发建设公司 广州证券 ======================================================================================== 江苏张家港经济 10 7 6.98% AA 11/16-11/22 中银国际 开发区实业总公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 潍坊东兴建设 13 7 6.88% AA 11/20-11/22 齐鲁证券 发展有限公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) 德邦证券 ======================================================================================== 贵阳市工业投资集团 17 7 簿记建档区间6.30%-6.80% AA 11/19-11/23 银河证券 (第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ======================================================================================== 伊犁国资 12 6 6.70% AA 11/19-11/23 信达证券 (第3-6年每年末偿还25%本金) ======================================================================================== 河南铁路投资公司 28 10 前七年6.38% AA+ 11/19-11/23 中原证券 (第七年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) 国开证券 ======================================================================================== 启东国资 15 10 簿记建档区间7.30%-8.00% AA 11/20-11/23 中信建投 ======================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 曹巍浩; 审校 张喜良 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
0034 GMT，现货金基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 2/28 沪 大千生态 732955 2,175 *15.26 *22.97 德邦证券 3/2 2/28 深 道道全 002852 2,500 *47.30 *22.99 中信建投 3/2 3/1 沪 康隆达 732665 2,500 -- -- 中信建投 3/3 3/1 沪 拉芳家化 732630 4,360 -- -- 广发证券 3/3 3/1 深 光库科技 300620 2,200 -- -- 安信证
--据悉，2017年中国工信部将加快5G等重点频率的规划进度，包括提出5G在6GHz以下频段规划方案、做好5G技术试验毫米波段用频协调。目前，6GHz以下频段已经被明确为中国5G发展的先行军。