〔中国能源〕碳排放交易试点基本准备就绪,交易所已建成--发改委副主任

全球金市：金价持于三个半月高位附近，关注特朗普经济政策讲话
0034 GMT，现货金基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。
路透北京11月21日电---中国国家发展和改革委员会副主任解振华称,中国碳排放交易试点在北京、上海、广东等一些地区和城市基本上准备就绪,各地的交易所都已经建立起来,希望在试点基础上总结适合国情的碳交易制度.
发改委于2011年11月起,确定北京市、天津市、上海市、重庆市、广东省、湖北省、深圳市七省市开展碳排放权交易试点工作.
中国网周三引述解振华称,各试点单位有些已经开始就碳交易建立一些制度,也建立了交易的核查机构、认证机构,现在北京、上海、广东等一些地区和城市基本上准备就绪了.
"我们还是希望先把我们自己的交易制度、交易市场进一步完善,取得经验之后,根据中国的经验来参与国际碳交易市场规则的制定,最后建立一个符合各方要求、符合各国国情的碳交易市场."他表示.
基于总量控制与交易机制的碳排放交易,便于市场参与者将节约下来的排放指标转化为可交易的商品,通过市场途径,激励各行业减少释放二氧化碳的化石燃料的使用.
中国政府规划在"十二五"(2011-2015年)期间逐步建立国内碳排放交易市场,推动运用市场机制以较低成本实现2020年控制温室气体排放行动目标,加快经济发展方式转变和产业结构升级.
中国此前提出目标,到2020年单位国内生产总值(GDP)二氧化碳排放要比2005年下降40%-45%,届时非化石能源消费占一次能源消费15%;十二五要实现单位GDP能耗和二氧化碳排放分别下降16%和17%的目标.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
0034 GMT，现货金基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。
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--据悉，2017年中国工信部将加快5G等重点频率的规划进度，包括提出5G在6GHz以下频段规划方案、做好5G技术试验毫米波段用频协调。目前，6GHz以下频段已经被明确为中国5G发展的先行军。