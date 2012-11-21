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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 18:05 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元升至盘中高位1.5930,稍早BOE公布会议记录

路透伦敦11月21日电---英镑兑美元GBP=D4周三升至盘中高位1.5930.稍早英国央行公布的会议记录显示,货币政策委员会(MPC)以8-1的投票结果维持量化宽松规模在3,750亿英镑不变.(完)

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