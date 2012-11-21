〔欧元区金融〕梅克尔称降低利率和EFSF扩容可填补希腊财政缺口--消息

永安期货：中国期指空头小幅增仓，短期或持续振荡盘整
A股市场经过前期休整之后，在宏观经济向好的背景下，上周继续走强，上证综指稳步上行，一路涨至3250点上方，连创近期新高。期指三个品种全部收涨，但涨幅不一，其中IC涨幅较大，当周上涨1.53%，IF及IH则表现平平，周涨幅均不及1%。基差方面，期货贴水较前期小幅收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水20.8、7.7及65.6点。
路透柏林11月21日电---一位与会消息人士对路透表示,德国总理梅克尔周三在一场闭门会议中对议员们表示,降低利率和欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容料能填补希腊财政缺口.
这位与会者表示,梅克尔在会议上称EFSF担保金额可能提高100亿欧元,德国将分担该国应贡献的份额.
根据这位消息人士,梅克尔还表示欧元区各国可以通过不同的方式来救助希腊.(完)
--编译 洪曦;审校 李婷仪/艾茂林
A股市场经过前期休整之后，在宏观经济向好的背景下，上周继续走强，上证综指稳步上行，一路涨至3250点上方，连创近期新高。期指三个品种全部收涨，但涨幅不一，其中IC涨幅较大，当周上涨1.53%，IF及IH则表现平平，周涨幅均不及1%。基差方面，期货贴水较前期小幅收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水20.8、7.7及65.6点。
自特朗普当选美国总统以来，其中一个炒作股市向上的理据，是Reflation或通货再膨胀，然而当地的经济数据却又看不到这个苗头，美股要继续疯炒，得须借助放宽金融业监管等招数，特朗普政府正为此出招，鼓励市场帮手炒起美股。
路透东京2月27日 - 美元周一在亚洲市场走高，兑日圆脱离两周低点，但走势仍然迟滞。投资者等待美国总统特朗普本周发表讲话，以从中获得税改的线索。