版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 18:15 BJT

〔欧元区金融〕梅克尔称降低利率和EFSF扩容可填补希腊财政缺口--消息

路透柏林11月21日电---一位与会消息人士对路透表示,德国总理梅克尔周三在一场闭门会议中对议员们表示,降低利率和欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容料能填补希腊财政缺口.

这位与会者表示,梅克尔在会议上称EFSF担保金额可能提高100亿欧元,德国将分担该国应贡献的份额.

根据这位消息人士,梅克尔还表示欧元区各国可以通过不同的方式来救助希腊.(完)

--编译 洪曦;审校 李婷仪/艾茂林

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐