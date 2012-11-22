〔中国数据〕汇丰11月制造业PMI初值重返荣枯线上方,复苏动能增强(更新版)

* 制造业PMI初值创下13个月高位

* 为逾一年来首次返回荣枯线50上方

* 产出指数亦创13个月高位,新出口订单创两年高点

* 经济复苏动能持续增强

* 要求政策持续放松为经济复苏保驾护航

路透北京11月22日电---受产出和新出口订单指数跳涨推动,汇丰中国11月制造业PMI初值跳升至逾一年高点,并重返荣枯线上方.中国经济持续回暖令人鼓舞,但同时也要求政策持续放松为经济复苏保驾护航.

汇丰/Markit甫公布的中国11月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至50.4,创13个月最高位,此前已经连续一年在荣枯线50下方徘徊.上月终值为49.5.

"11月初值为13个月来首次返回荣枯线上方,表明临近年末经济复苏动能持续增强,"汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称.

但他也指出,"现在仍处于复苏初期阶段,全球经济增长依然脆弱,这要求政策持续放松来保驾护航."

Markit提供的新闻稿显示,11月产出分项指数初值亦创下13个月新高,从上月终值48.2跳升到51.3;新出口订单指数也大幅攀升至24个月最高位.

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受强劲PMI数据推动,对中国消息敏感的澳元/美元AUD=D4跳升;中国股市沪综指.SSEC反应冷淡,最新下滑0.52%报2,019点;人民币兑美元CNY=CFXS最新报6.2294元人民币,今日中间价定在6.2918.

投资银行高盛高华认为,2013年中国经济增长将相对稳定,但仍需警惕经济面临的短期风险,不排除货币政策在2013年初有所收紧,且四季度财政支持力度恐较往年有所减弱.

"鉴于经济增长已经在9、10月份连续两个月反弹,全年GDP增速低于目标的风险已经很低,而且"十八大"召开之后且政府交接过渡将持续至2013年3月的情况,我们认为政府进一步放松政策的可能性不高,"该行中国宏观经济学家宋宇表示.

于11月14日闭幕的中国共产党第十八次全国代表大会,选出了新一届25位中央政治局委员,其中习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽七人当选为中央政治局常委.(完)

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