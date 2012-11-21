〔国际油市〕布兰特原油上涨1美元,因市场担忧巴以冲突或升级

期货日报：基本面无亮点，铜价跌宕起伏
春节过后,铜价走势可谓跌宕起伏。先是智利Escondida和印尼Grasberg引发铜矿供应担忧，沪铜增仓大涨至50000元/吨上方，创下2014年8月以来的高点。接下来上周四夜盘，伦铜重挫2.89%，创2015年9月以来最大单日跌幅。
路透伦敦11月21日电---布兰特原油期货LCOc1周三扩大涨势,上涨1美元至110.83美元.之前有报导称,以色列特拉维夫市的一辆公交车上"明显发生爆炸".这加剧了以色列和加沙的冲突可能升级的担忧.
1008GMT时,布兰特原油上涨0.94美元,报每桶110.77,稍早曾触及日内高点110.95.(完)
--编译 李春喜;审校 田建华
春节过后,铜价走势可谓跌宕起伏。先是智利Escondida和印尼Grasberg引发铜矿供应担忧，沪铜增仓大涨至50000元/吨上方，创下2014年8月以来的高点。接下来上周四夜盘，伦铜重挫2.89%，创2015年9月以来最大单日跌幅。
A股市场经过前期休整之后，在宏观经济向好的背景下，上周继续走强，上证综指稳步上行，一路涨至3250点上方，连创近期新高。期指三个品种全部收涨，但涨幅不一，其中IC涨幅较大，当周上涨1.53%，IF及IH则表现平平，周涨幅均不及1%。基差方面，期货贴水较前期小幅收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水20.8、7.7及65.6点。
自特朗普当选美国总统以来，其中一个炒作股市向上的理据，是Reflation或通货再膨胀，然而当地的经济数据却又看不到这个苗头，美股要继续疯炒，得须借助放宽金融业监管等招数，特朗普政府正为此出招，鼓励市场帮手炒起美股。