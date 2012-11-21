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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 18:24 BJT

〔国际油市〕布兰特原油上涨1美元,因市场担忧巴以冲突或升级

路透伦敦11月21日电---布兰特原油期货LCOc1周三扩大涨势,上涨1美元至110.83美元.之前有报导称,以色列特拉维夫市的一辆公交车上"明显发生爆炸".这加剧了以色列和加沙的冲突可能升级的担忧.

1008GMT时,布兰特原油上涨0.94美元,报每桶110.77,稍早曾触及日内高点110.95.(完)

--编译 李春喜;审校 田建华

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