巴勒斯坦特使将访华讨论加沙危机

全球金市：金价持于三个半月高位附近，关注特朗普经济政策讲话
0034 GMT，现货金基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月21日电---中国外交部周三称，巴勒斯坦总统特使、巴人民党总书记萨利希将访华讨论加沙危机，同时中国也在接触冲突中的所有相关方，以寻找危机解决方案。
中国是联合国安理会常任理事国，在安理会拥有否决权。中国在中东地区外交问题上一向保持低调，但同巴勒斯坦的良好关系已保持数十年。
不过近年来，中国也同以色列发展了良好关系，特别是在国防领域。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上宣布，萨利希将于11月22-24日访华。
“中方高度关注加沙局势，”华春莹表示。“我们同以色列、巴勒斯坦等有关各方密切联系，敦促有关方面特别是以方保持最大限度克制，尽快实现停火，避免局势升级。”
“（中国）支持国际社会包括联合国安理会为此采取必要行动，”她说道。
“中方将继续以自己的方式为缓和巴以局势、维护地区和平稳定做出不懈努力。”
她还表示，中国还“支持联合国安理会响应包括阿拉伯国家在内国际社会的呼声，尽快就加沙局势问题发出一致、有力声音，推动缓和紧张局势”。
华春莹称，中国外长杨洁篪日前就此同埃及外长阿姆鲁通电话，支持埃及等阿拉伯国家和阿盟为缓和局势所做努力。（完）
--编译 张家伟;审校 王燕焜
0034 GMT，现货金基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。
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--据悉，2017年中国工信部将加快5G等重点频率的规划进度，包括提出5G在6GHz以下频段规划方案、做好5G技术试验毫米波段用频协调。目前，6GHz以下频段已经被明确为中国5G发展的先行军。