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市场报道 | 2012年 11月 21日 星期三 22:03 BJT

〔投行观点〕加拿大帝国商业银行(CIBC)将Cliffs Natural Resources 目标价从57美元调低至55美元,评级为表现与行业一致

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