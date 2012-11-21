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债券 | 2012年 11月 21日 星期三 22:19 BJT

〔标题新闻〕9月底意大利银行业坏账规模升至近1,180亿欧元,银行继续削减对企业的贷款-ABI

ABI:意大利银行协会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nI6E8G700J]

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