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市场报道 | 2012年 11月 21日 星期三 22:47 BJT

〔美国股市〕平盘开市,希腊援助暂无进展但美国就业数据符合预期

路透纽约11月21日电---美国股市周三开盘几无变动,国际贷款人未能就希腊紧急援助资金达成一致,其影响被新出炉的美国初请失业金人数符合预期所抵销.

道琼工业指数.DJI小涨2.54点,或0.02%,至12,791.05点;标准普尔500指数.SPX升0.68点,或0.05%,至1,388.49点;Nasdaq指数.IXIC涨5.31点,或0.18%,至2,921.99点.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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