〔美国股市〕平盘开市,希腊援助暂无进展但美国就业数据符合预期

永安期货：中国期指空头小幅增仓，短期或持续振荡盘整
A股市场经过前期休整之后，在宏观经济向好的背景下，上周继续走强，上证综指稳步上行，一路涨至3250点上方，连创近期新高。期指三个品种全部收涨，但涨幅不一，其中IC涨幅较大，当周上涨1.53%，IF及IH则表现平平，周涨幅均不及1%。基差方面，期货贴水较前期小幅收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水20.8、7.7及65.6点。
路透纽约11月21日电---美国股市周三开盘几无变动,国际贷款人未能就希腊紧急援助资金达成一致,其影响被新出炉的美国初请失业金人数符合预期所抵销.
道琼工业指数.DJI小涨2.54点,或0.02%,至12,791.05点;标准普尔500指数.SPX升0.68点,或0.05%,至1,388.49点;Nasdaq指数.IXIC涨5.31点,或0.18%,至2,921.99点.(完)
--编译 肖群英;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
A股市场经过前期休整之后，在宏观经济向好的背景下，上周继续走强，上证综指稳步上行，一路涨至3250点上方，连创近期新高。期指三个品种全部收涨，但涨幅不一，其中IC涨幅较大，当周上涨1.53%，IF及IH则表现平平，周涨幅均不及1%。基差方面，期货贴水较前期小幅收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水20.8、7.7及65.6点。
自特朗普当选美国总统以来，其中一个炒作股市向上的理据，是Reflation或通货再膨胀，然而当地的经济数据却又看不到这个苗头，美股要继续疯炒，得须借助放宽金融业监管等招数，特朗普政府正为此出招，鼓励市场帮手炒起美股。
路透东京2月27日 - 美元周一在亚洲市场走高，兑日圆脱离两周低点，但走势仍然迟滞。投资者等待美国总统特朗普本周发表讲话，以从中获得税改的线索。