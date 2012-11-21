〔标题新闻〕花旗集团拟将希腊分支网络关闭约一半,因该国债务危机导致零售银行业务萎缩

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。
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中国中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。
================== 今日重要政经消息================= 2月27日（周一） 公布1月份进出口数据。 中电控股公布全年业绩。 伯明翰环球公布中期业绩。 万华媒体公布第三季业绩。 时代集团控股公布中期业绩。 时代地产公布全年业绩。 *11:00 新城发展全年业绩记者会。 *11:15 光汇石油全年业绩记者会。 11:30 致同亚洲私募股权市场展望发布会。 12:15 香港投资基金公会＂交易所买卖基金互联互通＂座谈会。 *14:30 中电控股全年业绩记者会。 *14:30 时代控股中期业绩记者会。 14:30 星展唯高达香港房地产业市场分析发布会。 *15:00 福耀玻璃全年业绩记者会。 16:00 冠君产业信托公布全年业绩记者会。 16:45 港交所公布全年业绩发布会。 ========