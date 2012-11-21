〔国际油市〕油价收高,美国假期前空头回补抵消加沙停火的影响

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8752元附近
路透上海2月27日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8752元附近，较上日贬值约97点。
* 埃及宣布,加沙地区自1900 GMT起停火
* 美国原油和燃料油库存下滑带来的支撑有限
* 在美国感恩节假期前,成交开始萎缩
路透纽约11月21日电---原油周三收高,盘中交投稀疏且振荡.尾盘时投资者赶在周四美国假期前进行空头回补,抵消了稍早加沙地区宣布停火结束为期八天的冲突所带来的宽慰情绪.
美国金融市场在淡静交投中迎来周四感恩节假期,油价则因以色列哈马斯冲突忧虑和停火期望并存,而呈拉锯走势.油市活动萎缩放大了市场波动,成交额较均值低三分之一左右.
早盘时,特拉维夫一辆巴士发生爆炸后,油价每桶涨逾1.50美元.但午盘传出停火的消息,缓解市场对以巴武装冲突可能扩大并殃及当地石油出口国的担忧.
美国官方数据显示,上周燃油库存意外大幅下滑,加上经济数据谨慎乐观,在早盘提振汽油和取暖油价格,表现超越原油.但支持力道太小,最终不足以抵消假期前交投清淡的影响.
"市场动能越来越弱,"Citi Futures Perspective能源分析师Tim Evans说."我认为,一些交易员开始提前享受感恩节假期,而不是在进行风险押注或对重大消息作出反应."
Evans说,目前的中东风波更像是2006年7月针对黎巴嫩真主党战斗的"有限冲突",而不是大范围的长期冲突.
布兰特1月原油期货LCOc1升1.03美元或0.9%,结算价报每桶110.86美元,脱离加沙停火消息甫宣布后触及的日低109.55美元.成交量大约40万口,较均值低25%.
美国1月原油期货CLc1上涨0.63美元或0.7%,结算价报每桶87.38美元,比日高滑落大约0.50美元.指标汽油期货RBc1和取暖油期货HOc1涨幅均超过1%.
埃及外长Mohamed Kamel Amr宣布,加沙停火将从1900 GMT起生效,这场冲突已导致超过140名巴勒斯坦人和五名以色列人丧生.美国国务卿希拉里克林顿表示,埃及在当地"担起责任,发挥了领导作用".
美国能源资料协会(EIA)数据显示,上周美国原油和成品油库存下滑,因炼厂增加原油加工量而进口减少.[ID:nSB8580041]
截至11月16日当周,美国原油库存减少147万桶,至3.7447亿桶.路透访问的分析师曾预计原油库存增加90万桶.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
1月原油 87.38 0.63 0.7% 86.37 87.89 212,265 247,078
2月原油 87.38 0.63 0.7% 87.00 88.51 54,295 51,249
12月RBOB汽油 2.7495 0.0370 1.4% 2.7112 2.7551 22,220 31,268
12月取暖油 3.0722 0.0330 1.1% 3.0442 3.087 21,808 46,505
ICE合约
1月布兰特 110.86 1.03 0.9% 109.55 111.46 184,177 236,766
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 379,356 607,214 545,682 1,470,912 -13,087
汽油 95,039 117,168 141,656 286,980 129
取暖油 114,067 161,389 159,863 304,877 4,066 (完)
--编译 肖群英;审校 白云
路透上海2月27日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8752元附近，较上日贬值约97点。
路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.( 1美元=7.7606港元) 美股道琼工业指数周五收高11.44点，或0.05%，报20,821.76 点。道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖 过金融类股下跌的影响。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 120.360 -1.28 14234 9.341 -0