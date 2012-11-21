〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货近月合约小幅收高,表现胜过玉米

路透11月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三涨跌互现,近月合约在清淡而震荡的交投中小幅收高,周四将迎来美国感恩节假期.

在跨市场套利交易中,CBOT小麦较玉米期货上涨.近月CBOT小麦Wc1较玉米期货Cc1升水扩大,周二跌至两个月低位每蒲式耳1.01-3/4美元,逼近1美元的心理支撑位.

市场仍担忧美国南部平原硬红冬麦种植带天气乾旱和作物发芽情况欠佳,令小麦价格获得支撑.

但投资者对美国硬麦在全球市场不具竞争力的忧虑挥之不去.交易员称,伊拉克在一次招标中从澳洲、俄罗斯和加拿大共采购35万吨小麦,而美国硬红冬麦的报价被认为过高.

日本在每周例行招标中,购买共134,693吨美国、加拿大和澳洲食品用小麦.

俄罗斯农业部副部长Ilya Shestakov表示,该国在当前作物年度的粮食出口有望达到1,550万吨,远高于今年可出口的供应盈余,导致库存降至极低水平.

交易员预料,周五出炉的美国农业部(USDA)出口销售报告显示,上周美国销售小麦20-40万吨.

美国金融市场和政府机构将于周四关闭.芝加哥期货交易所(CBOT),堪萨斯城期货交易所和明尼阿波利斯谷物交易所的小麦电子交易和公开叫价交易将于周五1530 GMT恢复.

指标CBOT-12月软红冬麦WZ2收升1/4美分,报每蒲式耳8.45-1/4美元.

今日CBOT小麦预估成交量为111,236口.(完)

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