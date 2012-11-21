〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,受技术性卖盘和获利了结打压

路透11月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌,受美国感恩节假期前技术性卖盘和获利了结打压.

大豆期货在此前两日上涨,价格从上周触及的五个月低位反弹.

1月大豆合约SF3一度升至一周高位14.24美元,随后受技术性抛盘打击掉头向下,呈现假日前的淡静交投.

CBOT豆油期货一反大市的疲弱走势,连续第三日收高,得益于美国豆油的出口需求和空头回补.基金持有大量豆油的净空头仓位.

美国农业部(USDA)证实,向未具名目的地出售5.6万吨美国豆油,并向中国出口2万吨豆油,2012/13年交付.

USDA还证实,向中国出口销售12万吨美国大豆,2012/13年交付.

中国海关数据显示,10月进口大豆403万吨,较上年同期增长5.8%.今年以来的大豆进口量同比增长16.6%.[ID:nSB2109315]

中国周三证实将以高于去年的价格收储国产玉米和大豆,以帮助农民增收.收储计划将于明年4月30日到期.[ID:nSB2109753]

行业人士预料,周五出炉的USDA出口销售报告显示,美国上周销售大豆40-65万吨.

气候预测机构Somar称,本周末巴西南部乾旱的大豆种植农场将迎来降雨,降水将持续至下周.土壤湿度将使新播种的大豆开始发芽.

美国金融市场和政府机构将于周四关闭.芝加哥期货交易所(CBOT)粮食期货的电子交易和公开叫价交易将于周五1530 GMT恢复.

指标CBOT-1月大豆合约SF3下跌4-1/2美分,收报每蒲式耳14.08-1/4美元.

12月豆粕合约SMc1收跌1.7美元,报每短吨427.9美元,12月豆油合约BOc1收升0.21美分,报每磅48.53美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为109,680口,豆粕期货为73,473口,豆油期货为148,500口.

以下为CBOT农产品期货在2014GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 741.00 -2.25 -0.3% 14.6%

CBOT大豆Sc1 1408.25 -4.50 -0.3% 17.5%

CBOT豆粕SMc1 427.90 -1.70 -0.4% 38.3%

CBOT豆油BOc1 48.53 0.21 0.4% -6.8%

CBOT小麦Wc1 845.25 0.25 0.0% 29.5%

CBOT稻米RRc1 1483.00 -9.50 -0.6% 1.5%

NYMEX原油期货CLc1 87.66 0.91 1.1% -11.3%

道琼工业指数.DJI 12,839 50 0.4% 5.1%

现货金XAU= 1727.86 -0.18 0.0% 10.5%

欧元/美元EUR= 1.2824 0.0009 0.1% -0.9%

美元指数.DXY 80.9310 -0.0190 0.0% 0.9%

波罗的海

干散货指数.BADI 1073 7 0.7% -38.3%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)