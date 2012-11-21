〔美国股市〕标普500指数连涨第四天,感恩节假期前成交清淡

* 加沙冲突双方宣布停火

* 国际贷款人未能就向希腊发放贷款达成协议

* 黑色星期五到来前,零售商受到关注

* 道指收高0.4%,标普500指数收高0.2%,Nasdaq指数小升0.3%

路透纽约11月21日电---美国股市周三小幅收涨,标普500指数连升第四天,不过,今日为年内成交最清淡的交易日之一,市场周四因感恩节假期休市.

投资者对以色列和巴勒斯坦哈马斯宣布停火的消息表示欢迎,但国际贷款人未能就向希腊发放援助贷款达成协议,使涨幅受限.

投资者仍担心,如果国会未能达成协议,美国将于明年初开始实施增税减支举措,也就是所谓的财政悬崖.不过,在周四感恩节假期结束前,预计决策者的磋商将暂停.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约46亿股,低于今年的成交量日均值65亿股.周四美国股市将休市,周五市场于1800 GMT提前收市.

"通常在爱国假期,在我看来感恩节就属于这类假期,市场会缩量上涨.因此,如果在没有重大消息出炉的情况下,股市周五上扬,我不会感到意外,"TD Ameritrade的首席衍生品策略师J.J. Kinahan表示.

"本周迄今,我们听到了有关财政悬崖方面的好消息.双方均表现出积极姿态.但从下周开始,随着更多细节出炉,市场每天都将出现剧烈波动."

国际贷款人未能就向希腊发放援助贷款达成协议.贷款人将于下周一再次开会,作进一步努力,但德国暗示仍存在巨大分歧.

埃及宣布以色列和哈马斯的停火协议将于周三稍晚开始生效,此消息在正午前后给股市提供一定支撑.