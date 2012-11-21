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市场报道 | 2012年 11月 22日 星期四 06:45 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元小升,美国假期前市况淡静

路透多伦多11月21日电---加元兑美元周三微涨,股市和大宗商品价格温和上涨.国际贷款人未能就希腊贷款问题达成一致.

投资者似乎满足于希腊债务协议会很快达成的保证,而美国感恩节将至限制了美元与加元之间的交易量.

分析师表示,受假期和其他因素影响,加元近期内不太可能进一步扩大涨幅.

加元兑美元CAD=D4收在0.9965加元,或1.0035美元;北美市场周二收盘价为0.9973加元,或1.0027美元.(完)

--编译 孙茉莉;审校 张涛

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