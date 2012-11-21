〔纽约汇市〕欧元兑日圆触及六个半月高位,兑美元小涨(更新版)

(新增文末表格)

* 达成希腊救助协议的前景限制欧元跌幅

* 国际贷款人将于下周一开会,寻求达成协议

* 美元兑日圆触及七个半月高位,升穿82日圆

* 欧元/日圆5月初来首次升穿105日圆

路透纽约11月21日电---欧元兑日圆周三攀升至六个半月高位,兑美元反弹,盘中走势震荡,因德国总理梅克尔的讲话引发对欧洲贷款人将就向希腊发放救助贷款达成协议的乐观情绪.

欧元稍早走软,因国际贷款人未能就向希腊发放紧急援助贷款达成协议,各方在如何将希腊债务削减至可长期为继水准方面存在分歧.

欧元稍后削减跌幅,因德国总理梅克尔表示,她认为可能在周一举行的欧洲财长会议上达成协议.

"此次失败的磋商所产生的最重要的副产品可能是,看起来它使德国的战术发生了改变,"Brown Brothers Harriman的外汇策略部主管Marc Chandler表示.

"看似确保希腊救助计划完整的决心较过去更加坚定了."

日圆普跌,因日本出口数据疲弱,且预期日本央行将进一步放宽政策.日圆兑欧元跌至六个半月低位,兑美元触及七个半月低位.

欧元兑日圆EURJPY=盘中触及5月初以来最高105.87日圆,在假期前交投清淡,日内上涨逾1.1%.

欧元兑美元EUR=升0.08%,报1.2826美元,脱离1.2733美元的日低.

"看似市场的冒险基调有所增强,推动欧元在纽约汇市下午的交易中上扬10-15个基点,因有消息称以色列和哈马斯达成停火协议,"花旗旗下分支CitiFX的G10策略师Greg Anderson表示.

一项由埃及担保的以色列和哈马斯停火协议于周三生效,结束了持续八天的迦沙地带暴力冲突,此次冲突导致超过140名巴勒斯坦人和五名以色列人死亡.

周四为美国感恩节假期,金融市场因假休市.

Scotia Capital的首席汇市策略师Camilla Sutton预计,短期内欧元将陷于狭窄区间内,年底将收在1.27美元附近,2013年趋于下行,可能收在1.25美元.

近期公布的经济数据显示,欧元区陷入衰退,这也令欧元承压.

西班牙何时求助的不确定性也重压欧元,许多市场人士认为西班牙需要金援.周日,加泰罗尼亚地区将举行选举,使西班牙面临分裂主义分子上台的威胁.

**日圆重挫**

美元兑日圆JPY=也升至82.55日圆的高位,为4月初以来最高,因主要反对党自民党可能在下月举行的国会选举中获胜,自民党承诺将促使日本央行进一步放宽政策.美元/日圆尾盘上扬

1.05%,报82.52日圆.

美元升穿据报在82日圆的期权界限,触发止损指令.美元/日圆连涨第六日.

今日公布的数据显示,日本出口连续第五个月回落,引发市场担忧该国可能滑入衰退.日圆因此受创.

"在净贸易和经常账赤字之间,目前更多的资金流出日本,这对日圆非常不利,"BK Asset Management汇市策略部董事总经理Kathy Lien表示.

"事实上,该数据非常利空,完全盖过了为应对美国财政悬崖而进行的头寸调整产生的影响."

如果美元年底收在76.90日圆之上,这将是美元/日圆六年来首次收涨.Lien表示,这完全是因日本基本面疲弱所致.

澳元兑日圆AUDJPY=也升至七个半月高位85.54日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2828 1.2816 +0.09 -0.90 1.2945

美元/日圆 JPY= 82.50 81.66 +1.03 +7.23 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 105.87 104.67 +1.15 +6.34 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9384 0.9397 -0.14 +0.09 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5950 1.5926 +0.15 +2.67 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9960 0.9965 -0.05 -2.29 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0366 1.0386 -0.19 +1.38 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2043 1.2047 -0.03 -0.83 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8041 0.8048 -0.09 -3.46 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8145 0.8170 -0.31 +4.64 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7045 5.7320 -0.48 -4.55 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3260 7.3483 -0.30 -5.32 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7110 6.7632 -0.77 -2.57 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.6158 8.6701 -0.63 -3.34 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红; 审校 利棣儿

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