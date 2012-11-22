欧洲经济指标预测--11月22日-11月29日****

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透11月22日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------11月19日当周--------------------------------
11月22日(四)
0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 44.0 43.7
服务业PMI 45.0 44.6
综合PMI -- 43.5
0828 德国Markit制造业PMI 11月初值 46.0 46.0
服务业PMI 48.4 48.4
综合PMI -- 48.1
0858 欧元区Markit制造业PMI 11月初值 45.5 45.4
服务业PMI 46.0 46.0
综合PMI 45.8 45.7
0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 -- 逆差6
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 负19 负23
1500 欧元区消费者信心指数 11月 负25.7 负25.6
11月23日(五)
0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 -- +0.2%
(较上年同期) -- +0.4%
0745 法国企业景气判断指数 11月 86 85
0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 99.5 100
现况指数 106.3 107.3
预期指数 93.2 93.2
0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 9月 -- 持平
未经季节调整的零售销售(较上年同期) -- -1.0%
--------------------------------11月26日当周--------------------------------
11月26-28日
0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.4% -0.7%
(较上年同期) +1.7% +1.8%
11月26-30日
0700 英国Nationwide房价(较前月) 11月 -- +0.6%
(较上年同期) -- -0.9%
0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 -- +1.5%
(较上年同期) -- -3.1%
11月26日(一)
0815 瑞士非农业就业岗位(万个) 第三季 -- 407.2
0900 意大利消费者信心指数 11月 -- 86.4
1200 德国GfK消费者信心指数 12月 -- 6.3
11月27日(二)
0700 瑞士UBS消费指标 10月 -- 1.07
0745 法国消费者信心指数 11月 -- 84
0900 意大利薪资指数(较前月) 10月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.4%
0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +1.0%
(较上年同期) -- 持平
11月28日(三)
0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月初值 -0.1% 持平
(较上年同期) +1.9% +2.0%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +2.1%
0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 10月 +2.8% +2.7%
民间贷款 -- -0.8%
M3三个月移动平均 -- +3.0%
11月29日(四)
0645 瑞士GDP(较前季) 第三季 -- -0.1%
(较上年同期) -- +0.5%
0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 11月 -- 增加2
未经季节调整失业人数(万人) -- 280
经季节调整失业率 -- 6.9%
经季节调整失业人数(万人) -- 293.7
0900 意大利企业信心 11月 -- 87.6
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 -- 增加12
抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加5
抵押贷款批准件数(千件) -- 50
M4货供额(较前月) -- +0.2%
1000 欧元区企业景气指数 11月 -- 负1.62
经济景气指数 -- 84.5
工业景气指数 -- 负18
服务业景气指数 -- 负12.1
消费者信心指数 -- 负25.7
消费者通胀预期指数 -- 26.9
生产者物价预期指数 -- 1.5
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 -- 正30(完)
--整理 梁睿雪;审校 徐文焰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。