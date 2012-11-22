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市场报道 | 2012年 11月 22日 星期四 09:25 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月22日-11月29日****

路透11月22日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------11月19日当周--------------------------------

11月22日(四)

1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 +0.5% +0.3%

扣除汽车零售销售(较前月) +0.5% +0.4%

11月23日(五)

1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.2%

(较上年同期) +1.1% +1.2%

加拿大央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +1.2% +1.3%

----------------------------------11月26日当周--------------------------------

11月26日(一)

1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 10月 -- 0.00

11月27日(二)

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月24日当周 -- -0.3%

1330 美国耐久财订单 10月 -0.3% +9.8%

扣除运输的耐久财订单 -0.8% +2.0%

扣除国防的耐久财订单 -1.8% +9.1%

扣除飞机的非国防资本财订单 +0.2% +0.2%

1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 10月 -- 93.4

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月24日当周 -- +1.8%

1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 9月 +2.8% +2.0%

经季节调整房价指数(较前月) +0.4% +0.5%

未经季节调整房价指数(较前月) +0.2% +0.9%

1500 美国消费者信心指数 11月 73.0 72.2

1500 美国联邦住房金融局房价指数(较前月) 9月 -- +0.7%

1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 11月 -- 负7

11月28日(三)

1200 美国抵押贷款指数 11月23日当周 -- 846.1

再融资指数 -- 4,645.8

1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 39.0 38.9

11月29日(四)

-- 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 -- 86.6

-- 美国ICSC连锁店销售(较上年同期) 11月 -- +4.4%

1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 -- 赤字160.2

1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +2.8% +2.0%

最终销售 +2.3% +2.1%

GDP隐性平减指数 +2.8% +2.9%

个人消费支出(PCE)物价指数 +1.8% +1.8%

核心PCE物价指数 +1.3% +1.3%

1330 美国企业获利 第三季 -- +2.2%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月24日当周 39.5 41

初请失业金人数四周均值(万人) -- 39.625

续请失业金人数(万人) 11月17日当周 328 333.7

1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- +0.5%

(较上年同期) -- -0.3%

1500 美国成屋待完成销售 10月 -0.5% +0.3% (完)

--整理 王翔琼;审校 徐文焰

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