美国与加拿大经济指标预测--11月22日-11月29日****

韩国金融市场：韩股在三星电子带动下触及近20个月高位，韩元走升

路透首尔2月21日 - 韩国股市周二早盘跳涨至近20个月高位，因三星电子股价强劲反弹，此前投资者曾因三星集团领导人李在镕被卷入总统贪腐丑闻而大举抛售该公司股票。 0236GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨1.1%至2,109.21点，为2015年7月3日以来最高。 韩元兑美元 跳升至1,146.2，较周一收盘价1,147.5涨0.1%。 “受全球资金流动的重要支撑，(股指)应该早已上涨，却因为国内政治风险而承压，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun说道。 电气电子类分项指数上涨1.6%，主要受到市场权重股三星电子 上涨1.8%的支撑。三星电子本周上涨，此前连续三周下跌，跌幅共计5%。 Cho认为周二股市上涨或许暗示着进一步上扬，因韩国政治丑闻的调查看似有所平息。 接近中午时，外资买超1,151亿韩元(1.0051亿美元)韩股。 浦项钢铁(POSCO) 上涨近2%。