美国与加拿大经济指标预测--11月22日-11月29日****

路透11月22日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月19日当周--------------------------------
11月22日(四)
1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 +0.5% +0.3%
扣除汽车零售销售(较前月) +0.5% +0.4%
11月23日(五)
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.2%
(较上年同期) +1.1% +1.2%
加拿大央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.2% +1.3%
----------------------------------11月26日当周--------------------------------
11月26日(一)
1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 10月 -- 0.00
11月27日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月24日当周 -- -0.3%
1330 美国耐久财订单 10月 -0.3% +9.8%
扣除运输的耐久财订单 -0.8% +2.0%
扣除国防的耐久财订单 -1.8% +9.1%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.2% +0.2%
1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 10月 -- 93.4
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月24日当周 -- +1.8%
1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 9月 +2.8% +2.0%
经季节调整房价指数(较前月) +0.4% +0.5%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.2% +0.9%
1500 美国消费者信心指数 11月 73.0 72.2
1500 美国联邦住房金融局房价指数(较前月) 9月 -- +0.7%
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 11月 -- 负7
11月28日(三)
1200 美国抵押贷款指数 11月23日当周 -- 846.1
再融资指数 -- 4,645.8
1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 39.0 38.9
11月29日(四)
-- 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 -- 86.6
-- 美国ICSC连锁店销售(较上年同期) 11月 -- +4.4%
1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 -- 赤字160.2
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +2.8% +2.0%
最终销售 +2.3% +2.1%
GDP隐性平减指数 +2.8% +2.9%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.8% +1.8%
核心PCE物价指数 +1.3% +1.3%
1330 美国企业获利 第三季 -- +2.2%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月24日当周 39.5 41
初请失业金人数四周均值(万人) -- 39.625
续请失业金人数(万人) 11月17日当周 328 333.7
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- +0.5%
(较上年同期) -- -0.3%
1500 美国成屋待完成销售 10月 -0.5% +0.3% (完)
--整理 王翔琼;审校 徐文焰