《美国上市公司业绩公布日程表》--11月22日-11月29日

欧美贸易：若遭特朗普征收惩罚性关税，欧洲须以牙还牙--梅克尔盟友

路透柏林2月25日 - 德国基民党秘书长考德(Volker Kauder)在接受一家报纸采访时称，如果美国总统特朗普采取行动抵制外来竞争者以保护美国行业，那么欧洲也应对进口自美国的商品征收惩罚性关税。考德是德国总理梅克尔的盟友。