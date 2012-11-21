《美国上市公司业绩公布日程表》--11月22日-11月29日

汤森路透11月21日电---以下为标准普尔500企业中将于11月22日-11月29日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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11/27 AMC Q4 2012 Analog Devices, Inc. (ADI.O) 0.57 25 0.60
11/27 BMO Q4 2012 ADT Corp ADT 0.44 4 --
11/28 AMC Q1 2013 Pall Corp. PLL 0.66 10 0.74
11/29 BMO Q3 2012 The Kroger Co. (KR) 0.43 21 0.33
11/29 BMO Q3 2012 蒂芙尼(Tiffany) (TIF) 0.63 20 0.70(完)
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 白云
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