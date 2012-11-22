香港投资者抢购停车位 价格飙升

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港11月21日电---香港投资者正在抢购停车位，引发泡沫担忧。上个月香港政府采取措施打压房地产价格飙升，导致投资者寻求其他选择。
地产开发和投资中介韦坚信测量师行经纪人Sean Tsoi表示，一名投资者挂出西区附近一栋商务楼的34处停车位，标价1亿港元，这里距香港金融核心区只有五分钟车程。
每个停车位的均价在300万港元左右，比香港一些地区的小户型公寓房价格还高。
“停车位受到追捧，价格高估，我担忧存在泡沫。”美联物业资深地产咨询师Hanson Lam指出。Lam表示，10月香港政府采取措施打压房地产价格以来，停车位价格上涨了20-30%。
中原地产研究副董事Wong Leung Sing称，新鸿基地产(0016.HK)和李嘉诚旗下长江实业(0001.HK)过去两周卖出了超过2,000个停车位。
Wong指出，月初至今，停车位销量大涨约50%，但他并不担忧。“对于投资者来说，逻辑很简单：不许买住宅地产，那我就买停车位呗，总是比存银行强。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
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