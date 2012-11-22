版本:
中国
债券 | 2012年 11月 22日 星期四 09:11 BJT

〔加拿大央行〕副总裁连恩重申央行"随着时间推移"可能需要升息

路透渥太华11月21日电---加拿大央行副总裁连恩周三重申了央行的信息,即随着时间推移可能需要升息.

"随着时间推移"这个词是在10月23日加拿大央行利率声明中使用的,暗示下次利率调整有可能是升息,而此举没有以往那样迫切.

"随着时间推移,可能需要适度撤出一些货币政策刺激举措,这与实现控制通胀目标相一致,"连恩称.

连恩预计新兴市场"经济增长相当强劲,"欧洲将陷于停滞,而美国经济将因财政整固而受到严重打压.他表示,加拿大实质国内生产总值(GDP)仍料将以温和速度成长.(完)

--编译 于春红;审校 孙茉莉

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐