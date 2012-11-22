〔加拿大央行〕副总裁连恩重申央行"随着时间推移"可能需要升息

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透渥太华11月21日电---加拿大央行副总裁连恩周三重申了央行的信息,即随着时间推移可能需要升息.
"随着时间推移"这个词是在10月23日加拿大央行利率声明中使用的,暗示下次利率调整有可能是升息,而此举没有以往那样迫切.
"随着时间推移,可能需要适度撤出一些货币政策刺激举措,这与实现控制通胀目标相一致,"连恩称.
连恩预计新兴市场"经济增长相当强劲,"欧洲将陷于停滞,而美国经济将因财政整固而受到严重打压.他表示,加拿大实质国内生产总值(GDP)仍料将以温和速度成长.(完)
--编译 于春红;审校 孙茉莉
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
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