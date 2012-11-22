《中国重要政经日程》--11月22日

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
=============================今日重要政经日程==========================
11/22(四)
--2012年度中国城市与资本市长论坛在北京举行.
=============================近日重要政经日程==========================
11/24(六)
--全球装备制造业CEO峰会在北京举行.
11/27(二)
--2012年第一财经金融价值榜在北京举行.
11/28(三)
--"财经2013年会:预测与战略"在北京召开(至29日).
11/29(四)
--财经2013年会:预测与战略(第二日).
--第八届北京金博会召开,至12月2日.
11/30(五)
--第八届北京金博会在北京举行,至12月3日.
12/5(三)
*--第七届中国黄金&贵金属峰会在上海举行,至7日.
12/7(五)
--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.
--《中国企业家》杂志社主办的2012中国企业领袖年会在北京举行,至9日
12/9(日)
--第十五届成长中国高峰年会北京举行.
12/20(四)
--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 谢衡
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。