〔金砖国家〕11月21日股汇市收盘纵览

路透11月22日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月21日(周三)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF小幅收高,报980.84点.
中国股市:沪综指周三收升逾1%,创下近三周来最大单日涨幅.分析师指出,早盘股指继续顺势下滑,午后曾再度跌破2,000点,创近46个月盘中新低;但多头顽强抵抗,拉高金融地产等部分权重股,再次令大盘轻松重返2,000点.沪综指.SSEC收报2,030.319点,涨21.396点,或1.07%,但盘中最低至1,995.174点,是2009年2月2日以来的新低.[.SSCN]
香港股市:录得两个多月以来最佳单日表现,受助于内地市场盘中的大幅反弹.中国移动对今日恒指的提振最大.恒生指数.HSI收高1.4%,至21,524.4点,为9月14日以来最佳单日表现.恒生国企指数.HSCE攀升1.7%.[.HKCN]
中国汇市:人民币兑美元即期CNY=CFXS收盘微涨,且盘中未触涨停.市场人士称,人民币强势短期不会改变,但市场情绪似有改善,美元买盘明显增多.[CNY/CN]
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印度股市:创下近三周最大单日百分比涨幅,ICICI Bank等民营银行股上涨,印度卢比走软也支撑Infosys等软件服务出口商的股价.指标BSE指数.BSESN涨0.72%,或131.06点,报18,460.38点.[.BO][ID:nL4N09124A]
印度汇市:印度卢比脱离逾两个月低点,几近收平,托管银行在国内股市午盘上涨后出手抛售美元.不过印度汇市最大美元买家--炼油商的持续美元需求在全日交易中损及卢比.卢比/美元INR=D2收报55.11/12,周二收报55.11/12.[INR/][ID:nL4N0912AS]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收低0.07%,报1,419.940点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨1.06%至755.64点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.42%至31.1810;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.26%,报40.0100.
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巴西股市:巴西国有电力公司Eletrobras股价重挫20%,创有史以来最大跌幅,因担心政府干预电价将侵蚀其利润.,圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低0.37%,报56,242.12点,向上周五创下的逾三个月低位回落.[ID:nL1E8ML8Q0]
巴西汇市:巴西雷亚尔领跌拉美货币,接近曾引发央行进场干预的水准,投资者揣测政府可能乐见本币走软以提振经济.雷亚尔/美元BRBYBRL=跌0.66%,报2.0944,只略低于非正式交投区间2.0-2.1的顶部.[ID:nL1E8ML5XX]
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南非股市:小幅收涨,追随主要海外股市的涨势,国内第三大制药商Cipla Medpro在收购消息带动下劲扬7.9%,此前印度Cipla表示计划以2.15亿美元的价格收购该公司大部分股权.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI涨0.5%,报33,274.88点.综合指数.JALSH亦涨0.5%,报37,498.02点.[.J][ID:nL5E8MLJ10]
南非汇市:兰特/美元ZAR=D3跌至三年半低点,触及关键水准9.0,海外投资者纷纷抛售兰特,早前受罢工事件影响,兰特已经走跌.路透追踪的20种新兴市场货币中,兰特跌幅最大.截至1532GMT,兰特/美元,报8.9825,周二收报8.83.[ZAR/][ID:nL5E8MLJQ2](完)
--编译 白云;审校 郑茵