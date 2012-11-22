券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗/加沙11月21日电---以色列和哈马斯周三同意埃及提出的停火协议，终止已持续八天的冲突，冲突已导致162名巴勒斯坦人和5名以色列人丧生。
停火时间是1900GMT，此前双方还在激战，加沙城内出现数次爆炸，以色列城市Beersheba遭到火箭弹袭击。
以色列一名警方发言人表示，停火开始后，仍有从加沙射出的数十枚火箭弹落在以色列境内的无人地带。
“Allahu akbar（真主至大），亲爱的加沙人民，你们获胜了。你们打败了犹太人嚣张的气焰。”停火协议生效后，加沙内的清真寺喇叭中传出上述口号。
十五分钟后，加沙城内响起庆祝的枪声，随后挥舞巴勒斯坦国旗的民众逐渐走上街头。哀怨的妇女将身体探出窗口，烟花照亮了天空。
哈马斯领导人欢迎停火协议，将其称作武装反抗的巨大胜利，并感谢埃及发挥的作用。
以色列军方电台报导，一些以色列人抗议停火协议，尤其是南部城镇Kiryat Malachi，冲突中一枚来自加沙的火箭弹击中该城镇，导致三名以色列人丧生。（完）
--编译：李富强 发稿：王燕焜
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。