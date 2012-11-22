〔EIA库存周报〕上周美国原油库存和油品库存双双下降

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透纽约11月21日电---美国能源资料协会(EIA)周三数据显示,上周该国原油库存和油品库存下降,炼厂加工更多原油而进口下降.
政府数据显示,截至11月16日当周,原油库存下降147万桶,至3.7447亿桶.路透调查原预期为增加90万桶.
EIA数据显示,美国原油日进口量下降10.2万桶,至773万桶.油品进口减少4万桶,至每日212万桶.
全国汽油库存减少155万桶,至2.0039亿桶.预期为增加100万桶.东海岸汽油库存增加100万桶.
EIA称,受飓风桑迪影响最严重的大西洋中部地区汽油库存增加143万桶.桑迪影响了该地区的油品销售.
EIA公布,美国馏分油库存下降268万桶,至1.1284亿桶,预测为减少140万桶.东海岸馏分油库存下降163万桶,至2008年5月以来最低.
炼厂产能利用率上升1.5个百分点,至87.5%.分析师预期为上升0.6个百分点.
EIA称,过去四周油品总需求较上年同期下滑1.4%.
美国钻油业者上周日产原油671万桶,是1994年5月以来国内产出的最高水平.
库欣原油库存增加147万桶,至4,515万桶.
"我们有非常充足的原油供给,库存水平良好,油品需求疲软,因此对市场影响最大的看来是经济因素和地缘政治问题,"Tradition Energy的Gene McGillian称.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张若琪
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。