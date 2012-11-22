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市场报道 | 2012年 11月 22日 星期四 09:48 BJT

〔EIA库存周报〕上周美国原油库存和油品库存双双下降

路透纽约11月21日电---美国能源资料协会(EIA)周三数据显示,上周该国原油库存和油品库存下降,炼厂加工更多原油而进口下降.

政府数据显示,截至11月16日当周,原油库存下降147万桶,至3.7447亿桶.路透调查原预期为增加90万桶.

EIA数据显示,美国原油日进口量下降10.2万桶,至773万桶.油品进口减少4万桶,至每日212万桶.

全国汽油库存减少155万桶,至2.0039亿桶.预期为增加100万桶.东海岸汽油库存增加100万桶.

EIA称,受飓风桑迪影响最严重的大西洋中部地区汽油库存增加143万桶.桑迪影响了该地区的油品销售.

EIA公布,美国馏分油库存下降268万桶,至1.1284亿桶,预测为减少140万桶.东海岸馏分油库存下降163万桶,至2008年5月以来最低.

炼厂产能利用率上升1.5个百分点,至87.5%.分析师预期为上升0.6个百分点.

EIA称,过去四周油品总需求较上年同期下滑1.4%.

美国钻油业者上周日产原油671万桶,是1994年5月以来国内产出的最高水平.

库欣原油库存增加147万桶,至4,515万桶.

"我们有非常充足的原油供给,库存水平良好,油品需求疲软,因此对市场影响最大的看来是经济因素和地缘政治问题,"Tradition Energy的Gene McGillian称.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张若琪

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