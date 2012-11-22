《中国债券市场每日交易备忘》--11月22日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国财政部500亿元人民币六个月期国库现金定期存款9:00-9:30招标
宁波银行(002142.SZ)10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债簿记建档(主体评级AA+),中信证券主承
宁波银行20亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债簿记建档(主体评级AA+),中信证券主承
厦门翔业集团5亿元一年期短期融资券薄记建档(主体评级AA+),中金公司及建行主承
武汉新港建设投资开发集团4亿元一年4短融薄记建档(主体评级AA),浦发银行及广发银行主承
北京国有资本管理中心25亿元一年期短融薄记建档(主体评级AAA),中行主承
三亚凤凰机场5亿元一年期短融薄记建档(主体评级AA),光大银行主承
中国中治(1618.HK)(601618.SS)40亿元一年期短融薄记建档(主体评级AAA),工行及进出口银行主承
正邦集团3亿元三年期中期票据薄记建档(主体评级AA-),北京银行主承
柳州市投资控股公司5亿元五年期中票薄记建档(主体评级AA),民生银行主承
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二、新债上市:
进出口银行200亿元五年期固息债120321,票面利率3.99%
江苏苏海投资集团10亿元七年期固息债1280382,票面利率7.20%
辽阳城市资本经营公司15亿元七年期固息债1280389,票面利率7.10%
沈阳市和平区国有资产公司12亿元七年期固息债1280390,票面利率6.85%
大连德泰控股15亿元七年期固息债1280395,票面利率6.50%
大唐集团40亿元九个月期超短期融资券011211003,票面利率4.20%
中信证券(600030.SS)(6030.HK)50亿元三个月期短融071203004,票面利率4.19%
江苏华昌化工2.5亿元一年期短融041259068,票面利率6.70%
湖南富兴集团5亿元一年期短融041263010,票面利率6.00%
大连装备制造投资公司10亿元一年期短融041260084,票面利率4.60%
连云港集团10亿元一年期短融041251039,票面利率5.07%
中炬高新(600872.SS)4.5亿元一年期短融041261037,票面利率5.15%
广东温氏集团4亿元一年期短融041252055,票面利率5.07%
内蒙古博源控股11亿元五年期中票1282487,票面利率6.80%
山东省商业集团15亿元五年期中票1282482,票面利率5.54%
天津地铁集团30亿元五年期中票1282485,票面利率5.54%
青岛啤酒集团10亿元五年期中票1282480,票面利率5.04%
红豆集团4亿元五年期中票1282486,票面利率6.50%
嘉兴市高等级公路投资公司4亿元三年期中票1282481,票面利率5.51%
漳州九龙江6亿元三年期中票1282483,票面利率5.51%
漳州九龙江6亿元五年期中票1282484,票面利率6.06%
北京基础设施投资公司20亿元五年期中票1282479,票面利率5.04%
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三、缴款:
中国进出口银行200亿七年期固息债120323,票面利率4.17%
张家港经济开发区10亿元七年期固息债1280396,票面利率6.98%
营口沿海开发建设公司16亿元七年期固息债1280398,票面利率7.08%
国家开发银行60亿元一年期固息债120245,票面利率3.25%
国开行60亿元三年期固息债120246,票面利率3.8663%
国开行60亿元五年期固息债120247,票面利率4.0924%
国开行60亿元七年期固息债120248,票面利率4.2614%
国开行60亿元10年期固息债120249,票面利率4.3900%
成都高新投资集团7亿元七年期固息债1280403,票面利率6.28%
潍坊东兴建设发展13亿元七年期固息债1280407,票面利率6.88%
中国铝业(601600.SS)(2600.HK)15亿元六个月超短融
厦门翔业4亿元三年期中票
东南网架(002135.SZ)30亿元一年期短融
广西建工3亿元三年期中票
现代投资(000900.SZ)9亿元三年期中票
国栋建设(600321.SS)4亿元三年期中票
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四、还本付息:
中信证券50亿元三个月期短融1290004到期兑付,票面利率3.84%
中国国家开发银行[CHDB.UL]200亿元七年期固息债060229付息,票面利率3.21%
中核财务公司10亿元10年期072204付息,票面利率5.60%
国开行150亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债110260付息,基本利差0.42%
浙江省33亿元三年期固息地方债1152001付息,票面利率3.01%
浙江省34亿元五年期固息地方债1152002付息,票面利率3.24%
佛山公用事业控股公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180165付息,票面利率7.80%
长沙高新技术产业开发总公司25亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180166付息,票面利率7.30%
杭州萧山国有资产经营总公司20亿元五年期固息债1180169付息,票面利率6.90%
深圳地铁集团40亿元五年期中票1182341付息,票面利率5.24%
潍坊中小企业1.8亿元两年期集合票据1183014付息,票面利率8.10%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国证券报周四报导,首批18家期货公司已获得资产管理业务资格,相关资管产品近期将
正式推出.业内人士表示,初期将重点发展中低风险产品,以套利交易、价差交易及现金管理
产品为主.[ID:nSB2111363]
国家统计局11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月为-1.8%)
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注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)
--整理 徐永/李宏薇; 审校 康熙泽