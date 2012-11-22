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货币新闻 | 2012年 11月 22日 星期四 09:11 BJT

〔美国个股〕AIG考虑与中国人保集团和中国人保寿险组建合资企业

路透11月21日电---美国国际集团(AIG)考虑与中国人民保险集团和中国人保寿险组建合资企业的可能,表示合资公司将提供寿险和其他保险产品.此外AIG同意在人保集团于香港进行IPO时认购约5亿美元的股票.(完)

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