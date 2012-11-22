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货币新闻 | 2012年 11月 22日 星期四 09:28 BJT

〔中国公开市场〕央行今日将进行890亿元逆回购操作,本周净回笼240亿

路透上海11月22日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额890亿元人民币的逆回购操作,其中七天期460亿元,14天期430亿元.据此计算,本周央行公开市场将净回笼240亿元.

央行周二进行了1,140亿元的逆回购操作.操作量虽较上周同期续减近四成,但与当日到期量基本持平,对资金面影响较为中性,延续了此前稳定市场流动性的操作意图.[ID:nSB2107707][CN/MMTCN]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末至今,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.具体逆回购操作方面,10月以后一般于周二进行七天和28天操作,周四则进行七天和14天操作.

上周央行公开市场净回笼750亿元,为连续第二周净回笼.(完)

**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]

**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT]

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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