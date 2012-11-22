〔中国公开市场〕央行今日将进行890亿元逆回购操作,本周净回笼240亿

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透上海11月22日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额890亿元人民币的逆回购操作,其中七天期460亿元,14天期430亿元.据此计算,本周央行公开市场将净回笼240亿元.
央行周二进行了1,140亿元的逆回购操作.操作量虽较上周同期续减近四成,但与当日到期量基本持平,对资金面影响较为中性,延续了此前稳定市场流动性的操作意图.[ID:nSB2107707][CN/MMTCN]
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末至今,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.具体逆回购操作方面,10月以后一般于周二进行七天和28天操作,周四则进行七天和14天操作.
上周央行公开市场净回笼750亿元,为连续第二周净回笼.(完)
**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]
**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT]
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。