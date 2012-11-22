《全球主要央行动态》--11月22日

以下所列为上周四下午至本周四上午(11月15日-11月22日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美联储主席贝南克重申美联储期望至少能维持近零利率至2015年中的表态,但在美联储明年初可能会如何调整购债计划上提供的线索不多.贝南克称,就联储的沟通策略而言,为决策设定数字化的指引是一条非常光明的道路.[ID:nSB2108949]但里奇蒙联储总裁拉克尔指出,采用所谓的量化数据门槛指引政策的作法是有风险的,因为它没有考虑到整体的经济情况.[ID:nSB2109597]

贝南克表示,若政要们能够迅速达成协议,避免财政悬崖的出现,那么2013年对于美国经济而言将是"非常好的一年".他表示有必要建立一个可靠的长期框架,使联邦预算沿着健康的道路发展,但他同时警告不要采取过于激烈的行动,否则会损害经济复苏.他再次提醒,若不能制止规模达6,000亿美元的增税节支行动出现,可能造成经济衰退.他并指出,对于预算谈判能否解决问题的担心,已经损害到经济成长.[ID:nSB2108949]

亚特兰大联储总裁洛克哈特表示,就算预算之争顺利解决且尽管就业出现改善迹象,美国联邦储备理事会(美联储,FED)也应当继续刺激经济."我觉得,继续积极利用资产负债表货币工具将是合宜的,而且就算财政悬崖问题得到适当解决,在一段时间里经济形势仍支持这么做,"洛克哈特在一场会议上表示.[ID:nSB2105437]

美联储那些立场最为强硬的鹰派人士提出批评,认为联储积极刺激美国经济复苏的举措带有误导性质而且是有风险的.费城联邦储备银行总裁普洛瑟在华盛顿表示,美联储所采取的非常规政策构成巨大的长期风险,包括道德风险,未来的通胀,以及美联储机构信誉的损失.里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示,虽然当前经济复苏乏力,但一直持续,因此美联储没有理由推出更多刺激政策.

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在斯坦福大学发表讲话时强调,无限量购买债券这种过激的政策,会令美国议员趁机回避解决急迫的预算和财政问题.[ID:nSB2103519]

普洛瑟称,他"并不确定"在卖短买长计划年底到期时换成其它政策会有什么好处.普洛瑟称,如果认为卖短买长(扭转操作)到期时不予以替换,就意味着美国货币政策收紧,这种看法是不对的.[ID:nSB2103553]

美联储公布的10月会议记录显示,许多美联储官员认为,美联储将需要在明年进一步购买资产,以弥补扭转操作结束后留下的缺口.[ID:nSB2101439]

美联储公布的贴现率审议会议记录显示,美联储拒绝了两个地区联储银行提出的调整贴现率的要求,保持向银行提供的紧急贷款利率在0.75%不变.波士顿联邦储备银行要求将贴现率调降至0.5%,而堪萨斯城联邦储备银行再次要求上调贴现率至1%.[ID:nSB8579589]

**欧洲**

欧洲央行执委科尔表示,银行业者破产的成本应该唯有在特殊情况下才由纳税人承担,而且,应该先由银行所在地纳税人背负此一成本,之后再由欧洲共同承担.科尔同时提到,若有国家向欧洲援助基金求援,欧洲央行已经准备好进行直接货币交易(OMT),也就是新的购债计划.[ID:nST0577575]

德国央行总裁魏德曼表示,由欧洲央行买进主权债,有可能削弱欧元区国家政府的改革努力,他重申反对欧洲央行9月宣布、但尚未动用的买债计划.[ID:nST0576225]

**英国**

英国央行公布的11月7-8日会议记录显示,在资产购买的确切效果以及进一步放松货币政策的理由方面,英国央行决策者意见不一.迈尔斯是这个月唯一投票支持进一步宽松的委员,他主张追加250亿英镑的规模.央行在这次会议上以9-0的投票结果维持指标利率在0.5%不变,以8-1的投票结果维持量化宽松规模在3,750亿英镑不变.[ID:nSB2109979]

英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯表示,英国央行仍然拥有提振低迷不振经济的火力,且有透过购买更多资产进一步刺激经济的余裕.自从决策官员普森于今年初离开以后,在英国央行货币政策委员会(MPC)当中,迈尔斯即成为量化宽松购买资产最强力的拥护者.[ID:nSB2105763]

英国央行总裁金恩警告,英国面临复苏疲软及高通货膨胀的不利组合,他并称,英国央行仍有可能重启买债计划,以刺激经济.[ID:nST0575083]

**日本与韩国**

日本央行11月20日维持货币政策稳定.尽管下任首相的有力竞争者呼吁实施"无限"宽松政策,但央行仍暂时按兵不动.在12月16日的全国大选前,日本主要反对党领袖安倍晋三把日本央行推到了经济争论的中心.民调显示,安倍晋三所属政党将赢得大选,意味着他组建的政府会给央行施加更多放宽政策的压力.[ID:nSB2107995]

**澳洲**

澳洲央行11月6日会议记录显示,对降息持开放态度,但认为11月时的按兵不动是适当之举,因国内通胀抬头,而且全球环境略有改善.政策委员们提到前几次降息还在发挥效果.记录写道:"委员们认为,未来进一步降息可能是合适的."[ID:nSB2107431]

澳洲央行总裁史蒂文斯表示,有关矿业荣景终结的说法有些"夸大其词".他称,最新通胀数据略偏高,但不构成严重问题,且澳洲央行委员会认为,随着时间推移可能需要进一步放松政策.[ID:nSB2108433]

**其它**

加拿大央行副总裁连恩重申了央行的信息,即随着时间推移可能需要升息."随着时间推移"这个词是在10月23日加拿大央行利率声明中使用的,暗示下次利率调整有可能是升息,而此举没有以往那样迫切.连恩预计新兴市场"经济增长相当强劲,"欧洲将陷于停滞,而美国经济将因财政整固而受到严重打压.他表示,加拿大实质国内生产总值(GDP)仍料将以温和速度成长.[ID:nSB2111305]

瑞士央行总裁乔丹表示,央行将继续实行去年推出的汇率上限政策,以遏制瑞郎的避险吸引力[ID:nSB2104857].瑞士央行副总裁丹亭称.如果必要将尽可能长时间的保持1.20瑞郎汇率上限.(完)