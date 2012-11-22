〔中国债市〕六月期国库现金定存利率续升,临近年底跨年存款更受青睐(更新版)

(新增交易员评论及细节)

* 六个月期国库现金定存利率4.80%

* 较上次同期限品种利率续升

* 年底将至,跨年存款更受青睐

路透上海11月22日电--中国财政部周四上午招标的六个月期国库现金定期存款,中标利率4.80%,延续了近期的上行趋势,尽管资金面仍维持偏宽松的局面,但临近年底,为应对存贷比的考核,跨年存款显然更受机构青睐.

交易员指出,按惯例12月财政存款将大量投放,届时流动性面临的压力或不会太大,近期市场对资金面的预期也相对平稳,因此本期国库现金定存利率虽继续走高,但幅度仍属温和.

央行公告显示,财政部与央行今日进行的六个月期中央国库现金管理商业银行定期存款招标,中标利率为4.80%,较最近一次11月13日招标的同期限中标利率上涨10个基点(bp).

"越接近年底,跨年和跨春节的钱就越受欢迎,"华东一银行交易员称.

目前银行间市场七天期回购加权利率CN7DRP=CFXS在3.22%附近,而上海银行间同业拆放利率(Shibor)报价SHIBOR=显示,六个月期品种SHICNY6MD=最新价格为4.0979%.

上海一银行交易员则谈到,11月进行的两次国库现金定存规模与当月的到期规模相同,年底前机构一般都不愿看到存款流失,从而支撑需求.

今日进行的国库现金定存为今年第14期,计划存款量500亿元人民币.起息日11月22日,到期日为2013年5月23日.

包括本期,今年以来财政部共进行了14期国库现金定期存款招标,期限包括三、六及九个月.具体情况如下:

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 300 六个月 2月23日 8月23日 6.80%

二期 500 六个月 3月22日 9月20日 6.80%

三期 600 六个月 4月26日 10月25日 5.60%

四期 600 六个月 5月10日 11月8日 5.13%

五期 600 九个月 5月29日 2013年2月26日 4.22%

六期 600 三个月 6月19日 9月18日 3.23%

七期 500 三个月 7月24日 10月23日 3.50%

八期 400 三个月 8月23日 11月22日 3.52%

九期 400 三个月 9月18日 12月18日 3.70%

10期 400 六个月 9月25日 2013年3月26日 4.32%

11期 500 三个月 10月18日 2013年1月17日 4.00%

12期 500 六个月 10月25日 2013年4月25日 4.50%

13期 500 六个月 11月13日 2013年5月14日 4.70%

14期 500 六个月 11月22日 2013年5月23日 4.80%

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6,900

欲浏览2012年国库现金定存招标规模变化图,请点选(link.reuters.com/cur24t)

财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)