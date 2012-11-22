普京称入世后俄罗斯经济面临冲击

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透莫斯科11月21日电（记者 Gleb Bryanski）---俄罗斯总统普京周三警告称，在全球增长放缓背景下，依靠能源的俄罗斯经济将因世界贸易组织（WTO)成员国地位受到严重冲击。
普京表示，为了遵守WTO规则而削减一些产品的进口关税料导致失业增加和预算收入不足，进而令本土产品对缺乏现金的消费者和企业的吸引力下降。
“我们要明白，加入WTO初期，俄罗斯经济要进行很多调整。”普京在探讨WTO成员国地位对俄罗斯国家安全构成的威胁时对安全理事会称。
普京指出，俄罗斯的畜牧、农机、医疗设备、汽车、制药、纺织和食品行业面临的风险尤其突出。
“由于全球经济趋向负面，俄罗斯面对的WTO成员国责任相关风险上升。”普京说道。
普京指出，当地经济受一家企业主导的城市面临的威胁尤其大，这些城市中至少25%的参与经济活动人口在一家企业工作。俄罗斯拥有1.43亿人口，其中约15%居住在300个左右这样的城市。（完）
--编译 李富强;审校 王凤昌
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。