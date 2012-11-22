六国希望尽快举行新一轮伊核会谈

《专栏》中国资本外流在2016年达到峰值，内资外流成为主导性因素
（作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
(本文由路透中文网编译并提供)
路透布鲁塞尔11月21日电---欧盟外交政策负责人发言人表示，六个主要国家致力于与伊朗尽快举行新一轮核谈判。
中国、俄罗斯、美国、英国、法国和德国的官员周三在布鲁塞尔会晤，计划与伊朗进行进一步接触。
该发言人周三表示：“六国依然一道努力寻求通过外交途径解决伊朗核问题。”（完）
--编译 靳怡雯;审校 王凤昌
（作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
（作者为路透中文特邀专栏作家，华侨银行经济学家，仅代表本人观点） 周一路透社援引消息人士表示人民币中间价定价机制从当日起微调，主要 是缩减一篮子货币汇率计算时段，从原来的24小时改为15小时，即从下午 4:30开始计算到早上7:30。 先来回顾下此前人民币中间价定价机制，做市商在进行人民币对美元 中间价报价时，需要参考两个变量，包括日间交易中美元的供给与需求的 变化（通过4:30收盘价反应）以及非美货币的波动（通过一篮子货币汇率 变化反应）。其中一篮子货币汇率变化是通过计算过去24小时篮子不变所 隐含的美元/人民币汇率与上一个交易日中间价之间的点差获得。 而此次调整主要就是将参考早上9:15一篮子货币价格改成了参考下午 4:30一篮子货币价格。据路透援引消息人士的话，这样改革主要有两个目 的，包括避免重复计算以及防止日内投机。关于日内投机的问题，笔者这 里就不展开了。不过笔者赞同新的机制确实可以避免重复计算的问题。人 民币第二天中间价取决于早上9:30到下午4:30交易时段之间的美元供求变 化以及4:30到第二天早上7:30之间全球外汇市场的波动。之前
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二稳住阵脚，接近一周来最高水准，受供应忧虑支撑，时值智利铜矿发生罢工且印尼出口许可方面存在纠纷。