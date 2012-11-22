《外汇专栏》感恩节或许只会给日圆带来短暂的喘息之机

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 许娜

路透伦敦11月21日电---在周四美国感恩节假期使得市场陷入清淡交投以前,交易商或许会想要对日圆兑美元的重贬进行获利了结,但这应该不会影响基本趋势.

周三在82.00日圆上方部分获利了结美元/日圆JPY=多仓或许很有吸引力,此外市场传言称82.30-45日圆区域挂有大规模卖单,其上据传在82.50日圆处存在障碍.

但这并不意味着日圆跌势即将结束.

交易商清楚地记得以往做多美元兑日圆总是亏钱,因此倾向于短线进出,保持核心仓位,但不会全力投入.

这有助于解释为何美元兑日圆回落的幅度都不大,因为交易商买回此前卖出的美元,从而恢复最初的仓位状况,这与日圆将逐渐走低的观点相一致.

这样一来,核心仓位的平均成本将随着操作而摊薄,交易商维持仓位的余地就更大了.

倘若一名交易商以81.80日圆的价格买进1,000万美元兑日圆,之后以82.20日圆的价格卖出500万美元,那么将获得40个点的利润,从而使剩余500万美元仓位的平均成本降至81.40日圆(即81.80日圆减去0.40日圆).

交易商将因此得到一些余裕.

此外,这还意味着,如果美元之后回落至81.80日圆,那么交易商可以选择买回之前以82.20日圆价格卖出的500万美元,仓位因此恢复到原先的1,000万美元,交易商也从美元兑日圆下跌中锁定了40个点的利润.

与此同时,有望成为日本新首相的主要反对党党首安倍晋三仍在发表有利于日圆走软观点的言论.

**出口商**

最后,目前似乎没有太多迹象显示,日本出口商有与对冲相关的美元/日圆卖盘,而这些卖盘可能会遏制日圆跌势.

或许,出口商本季已进行足够的对冲操作,从而能够观望一阵再抛售更多美元.

或许日本出口商的对冲操作已绰绰有余了.中日领土争端升温导致日本对华出口骤降,给日本出口商带来巨大冲击.

不管怎样,日本出口商可能不会防碍日圆进一步走贬.

感恩节或许能让日圆暂作喘息,但它看来仍易受冲击,年底前触及85日圆水平似乎也没有那么遥不可及.(完)