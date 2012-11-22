路易威登重返文具市场,法国名牌都彭将为其供货

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎11月21日电---消息人士称，路易威登将在12月中旬重返文具业务，法国奢侈品牌都彭(S.T. Dupont)将为其供货。
都彭是法国一家具有140年历史的高端打火机和钢笔制造商。
一位要求匿名的消息人士对路透表示，路易威登与都彭间的协议会给后者带来相当大的营收。
两公司达成协议的消息传出后，都彭股价上涨逾26%。
此交易也意味着路易威登将在高端文具市场向瑞士历峰集团(Richemont)CFR.VX旗下的万宝龙CFR.VX发起挑战。
路易威登与都彭均拒绝置评。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。